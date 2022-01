Premier boulot

Pris par le temps, les PJ vont devoir mener une course effrénée contre la montre à travers Night City : ils ont ce que tout le monde veut, et leur fixer, qui peut valider leur contrat et mettre fin à cette chasse à l’homme, a disparu. Pour survivre, il va falloir la retrouver.

Crée par Florimond Lepoutre Version 1